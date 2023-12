"Se hai un carattere chiuso ti aiuta ad aprirti al mondo"

Una giornata di ispirazione e di impegno per i tanti giovani studenti delle scuole superiori e universitari che hanno preso parte alla giornata nazionale del servizio civile che si è svolta ieri per la prima volta a Pisa, alla stazione Leopolda. La giornata è stata organizzata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Comune di Pisa. Un momento di riflessione, ispirazione e lancio del bando per il 2024. Durante la giornata sono stati allestiti desk a favore degli Enti territoriali invitati dal Comune di Pisa e che hanno avuto l’opportunità di promuovere i loro progetti. Tra i giovani presenti all’iniziativa, Emilia Del Pino, 25 anni, e che da maggio presta servizio civile presso Anpas: "Mi occupo – ha detto Del Pino -, di promuovere la campagna "Io non rischio" ovvero quell’iniziativa introdotta per incoraggiare le buone pratiche da tenere in caso in di alluvioni, maremoti o altri tipi di emergenze". Una campagna importantissima per la regione, considerando anche gli ultimi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. "Finita questa esperienza – ha aggiunto la giovane -, mi piacerebbe rimanere in Anpas, qui ho imparato a rapportarmi meglio con le persone".

Dello stesso avviso anche Sara Charchouf, 21 anni, nel servizio civile promosso da Acli Pisa: "Se hai un carattere chiuso il servizio civile ti aiuta ad aprirti al mondo" ha detto Charchouf, che partecipa al progetto come "animatrice di rete". Tra gli enti anche associazioni del terzo settore da fuori Pisa, come quella in cui presta servizio civile Gabriele Coco, 23 anni. "Ho iniziato a maggio – spiega -, come volontario nel centro anziani a Lucca. Un’esperienza molto positiva, ho avuto modo di vedere varie realtà del terzo settore molto vive e attive nonostante i pochi fondi a disposizione". Anche Scollo Abeti, 24 anni viene da Lucca dove presta servizio civile nella società sportiva Libertas: "Organizziamo corsi comunali – spiega Abeti -, cercavo un modo per fare esperienza e accrescere il mio curriculum".

Enrico Mattia Del Punta