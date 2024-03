"Scuole Filzi. Prima i bimbi"

Parcheggio nel giardino delle Filzi. Pisa al Centro interviene dopo il sopralluogo presso la scuola per verificare sul campo le problematiche sollevate in queste settimane dalle famiglie. "Abbiamo tutti convenuto – dicono i consiglieri comunali della lista civica, Amanuel Sikera e Lorenzo Vouk -, che al centro di questa vicenda c’è il benessere dei bambini, e dobbiamo pensare a quale sia la migliore soluzione per loro. Teniamo fuori le strumentalizzazioni politiche ed occupiamoci di risolvere i problemi che ci hanno posto le famiglie". Un sopralluogo che si è presto trasformato in una vera e propria assemblea pubblica, con la partecipazione di alcuni dei genitori ed insegnanti della scuola Filzi. L’Amministrazione oltre ad illustrare il lavoro di riqualificazione di tutto il quartiere, ha aperto ad ipotesi alternative al parcheggio. "Abbiamo recepito – continuano Sikera e Vouk, -, le indicazioni di chi vive la scuola tutti i giorni, e come al solito lo facciamo in modo concreto: la prossima settimana si replica con una Commissione Consiliare congiunta. I genitori ci hanno anticipato che in vista di quell’incontro ci invieranno un documento con le loro proposte, che attendiamo con molto interesse. Come stiamo dimostrando ormai da mesi, da parte della Giunta e di tutta la maggioranza c’è la massima disponibilità all’ascolto e al confronto con i nostri concittadini, per giungere alle migliori soluzioni da attuare". La fase progettuale non si è ancora chiusa, per cui c’è ancora tempo per apportare le modifiche al progetto: "Ci sentiamo di chiedere ai nostri concittadini – concludono da Pisa al Centro - di approcciarsi a questa opportunità con spirito costruttivo. Oggi stiamo programmando il futuro della nostra città, chiediamo a tutti di non pensare solo al proprio interesse personale, ma di aiutarci a realizzare ciò che è meglio per il futuro della nostra collettività".

