Scuola: aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2024-25

Pisa, 15 aprile 2024 – Sono aperte da oggi le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Pisa per l’anno scolastico 2024-25. C’è tempo fino al 10 giugno per presentare domanda per agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che siano residenti nel territorio comunale, a una distanza superiore a 1 Km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, e che siano in regola con il pagamento delle tariffe dovute in relazione ad anni scolastici precedenti. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12 di lunedì 15 aprile fino alle ore 12 di lunedì 10 giugno e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione “scuola” al link http://servizi.comune.pisa.it.

Partono da oggi anche le iscrizioni al servizio di navetta gratuito con partenza dalla scuola secondaria di primo grado “N. Pisano” di Marina di Pisa e con arrivo alla scuola “Quasimodo” di Calambrone e ritorno, con un’unica fermata intermedia a Tirrenia, secondo gli orari che saranno stabiliti successivamente (sulla base degli orari di ingresso e uscita della scuola). In questo caso le iscrizioni, che scadono il 15 maggio, sono rivolte esclusivamente agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2024-25 alla scuola secondaria di primo grado “N. Pisano” che siano residenti nel Comune di Pisa e siano in regola con il pagamento delle tariffe dovute per il servizio di trasporto scolastico, se utilizzato, in relazione ad anni scolastici precedenti. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 aprile fino alle ore 12:00 di mercoledì 15 maggio, esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione “scuola” al link http://servizi.comune.pisa.it. La presentazione della domanda per il servizio navetta non esclude la possibilità di poter presentare anche quella per il servizio di trasporto scolastico.

Entrambi gli avvisi con le informazioni per partecipare e le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico sono pubblicati sul sito web del Comune di Pisa, nella pagina tematica “Eduzione e scuola” – “Servizi” – “Trasporto scolastico”, all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/trasporto-scolastico.

“All'impegno per il servizio di trasporto scolastico per tutto il territorio comunale - dichiara l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - si aggiunge quest'anno il servizio gratuito di navetta da Marina di Pisa a Calambrone. Un servizio aggiuntivo che per essere coperto comporta l’impiego di ulteriori risorse umane. È un grande sforzo che l'amministrazione comunale ha deciso di sostenere, per venire incontro alle famiglie e cercare di limitare i disagi dello spostamento delle classi, nell'interesse dell’intero territorio che beneficerà della nuova struttura scolastica. Tutto ciò è possibile grazie all'organizzazione del servizio che stiamo garantendo, dopo avere sondato l'utenza. Il pacchetto sarà completato non appena pubblicheremo anche il bando per il trasporto su mezzo pubblico alla scuola. Dunque un servizio completo per esaudire le esigenze di tutti”.