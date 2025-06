Scrittori in borgo: ecco “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli”

Pisa, 9 giugno 2025 - Sul palco dello Spazio La Nunziatina, all’interno della Rassegna “Scrittori in Borgo” promossa dalla Libreria Ghibellina di Pisa questa sera alle 18 sarà in scena il nuovo libro, freschissimo di stampa e presentato in anteprima, di Athos Bigongiali e Davide Guadagni. Per raccontare “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli”, pubblicato dalla storica casa editrice Pacini, interverranno insieme agli Autori e alla direttrice editoriale Francesca Pacini, anche Silvia Panichi e Fabrizio Franceschini. Le letture sono affidate all’attore Paolo Giommarelli e a “qualche altro notevole”, a moderare l’incontro sarà Francesca Petrucci.

«Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro catalogo questo libro – dichiara Francesca Pacini – in cui i ritratti, di personaggi, ma non solo, costituiscono le tessere di un mosaico che, ricomposto, restituisce un quadro inedito, svelando la natura più intima di Pisa, che nel corso dei nostri oltre 150 anni di attività abbiamo sempre cercato di raccontare e omaggiare. Siamo lieti di farlo con questa pubblicazione». «Abbiamo premiato il merito – spiegano gli Autori –, il talento, l’originalità, la passione, l’imprevedibilità. Abbiamo scelto cercando tra i misconosciuti e di quelli più noti – vedrete – abbiamo dato letture inedite, informazioni non note e ce li abbiamo infilati solo se, quando e perché siamo stati in grado di averne». Un caleidoscopio che riflette, con affetto e sarcasmo, l’identità mutevole e meravigliosamente confusa di una città che, per fortuna, non smette mai di stupire.

L’appuntamento per scoprire chi sono “i notevoli ritratti” è dunque per lunedì, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.

Cento (e più) modi di essere notevoli a Pisa ritratti in questo “catalogo eccentrico”, e incompleto. Gli autori hanno scelto personaggi viventi (con tre eccezioni molto ben motivate), selezionati con un criterio narrativamente esplosivo: il merito della stranezza, la gloria del talento nascosto, l’aura dell’imprevedibilità. Non troverete tra queste pagine l’eccellenza da medaglia o la fama da rotocalco. Divisi in categorie che sono diventati capitoli, alcuni nomi risulteranno noti, altri susciteranno perplessità, tutti – certamente – sorprenderanno. Ogni profilo un racconto, che gode di una vita tutta sua, eppure, al tempo stesso, tessera di un mosaico che, ricomposto, restituisce un ritratto inedito, svelando la natura più intima di Pisa: quella di una città piena di contrasti, di mescolanze, di umanità non catalogabile. Tra un’inventrice di mimose, un campione di bugie, e l’insegnante che sfida l’ordinario, questo libro accompagna il lettore curioso in una passeggiata cittadina dove ogni angolo ha un volto, e ogni volto una storia. Una guida sentimentale? Forse. Un atlante di umanità? Anche. Ma soprattutto: un caleidoscopio che riflette, con affetto e sarcasmo, l’identità mutevole e meravigliosamente confusa di una città che, per fortuna, non smette mai di stupire. Se leggendo dunque vi verrà da dire: “questa non la sapevo”, sappiate che è proprio da lì che comincia la magia.