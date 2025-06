La pisana Sailpost protagonista alla Credit Week 2025

Pisa, 9 giugno 2025 – Si è conclusa la partecipazione di Gruppo Sailpost, società pisana leader nel mercato postale privato italiano, alla Credit Week 2025, l'importante evento dedicato al mondo del credito nato per tutti gli operatori dell’intermediazione finanziaria, che si è tenuto a Milano il 4 e 5 giugno. L'edizione di quest'anno, incentrata sul tema “EVOLUTION”, ha offerto un palcoscenico ideale per presentare le soluzioni innovative di Sailpost, perfettamente allineate alle esigenze di progresso e adattamento del settore finanziario. La Credit Week 2025, alla sua sesta edizione, ha esplorato temi come digitalizzazione, tecnologia, regolamentazione, sostenibilità e gestione del credito. In tal senso il Gruppo pisano, grazie alla sua expertise e alla sua infrastruttura tecnologica avanzata, ha dimostrato come la propria offerta rappresenti una risposta concreta alle sfide attuali e future del settore. "L’edizione appena conclusa della Credit Week ha rispecchiato pienamente la nostra visione e il nostro impegno verso l'innovazione continua - ha dichiarato Caterina Castelli, Marketing Manager di Gruppo Sailpost. - Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con i principali attori del mercato e di mostrare come le nostre soluzioni, pensate per accompagnare l'intero ciclo di recupero crediti, siano un esempio tangibile di come l'evoluzione tecnologica e operativa possa tradursi in efficienza e sicurezza per i nostri interlocutori." Durante l'evento Sailpost ha messo in luce la sua capacità di agire come partner a 360° per il recupero crediti, offrendo una filiera completa di servizi postali e legali, gestibili attraverso un'unica soluzione. La licenza A1 del Gruppo e la copertura nazionale garantiscono inoltre la gestione di ogni fase del processo di comunicazione, su tutto il territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al racconto dei servizi che l’azienda può garantire e in particolare: Comunicazione Iniziale: gestione tempestiva e capillare dell'invio di comunicazioni tramite posta ordinaria, posta massiva e telegrammi online, cruciali per il primo contatto con il debitore; Sollecito Legale: servizio di raccomandata Sailpost con valore legale e garanzia di certezza; Messa in Mora e Notifica Atti Giudiziari: grazie alla licenza A1, Sailpost può notificare atti giudiziari su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto delle normative vigenti "Siamo tornati dalla Credit Week con un bilancio estremamente positivo - ha concluso Castelli. - La risonanza che hanno avuto le nostre soluzioni per un recupero crediti semplice, sicuro ed efficace conferma che la nostra visione di un'unica soluzione integrata risponde a un'esigenza concreta del mercato. Siamo pronti a capitalizzare le nuove opportunità di business emerse da questo evento di alto valore".