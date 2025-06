Politiche giovanili: con “Menti elettriche” proseguono le attività del progetto Giovani +

Pisa, 9 giugno 2025 – Proseguono le attività formative del progetto 'Giovani +' del Comune di Pisa, pensato per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, attraverso una serie di servizi progettati per valorizzare i loro talenti e facilitare l'accesso alle opportunità disponibili a livello locale, nazionale ed europeo.

Dal 16 al 20 giugno, presso i Vecchi Macelli di Pisa, si terrà “Menti Elettriche”, un laboratorio gratuito di Game Design rivolto ai ragazzi tra gli 1 1 e i 13 anni. I partecipanti prenderanno parte a sessioni quotidiane dalle 8:30 alle 15:00, durante le quali saranno introdotti alle basi della programmazione tramite Scratch, imparando a progettare e creare i propri videogiochi originali. Le attività includeranno sessioni pratiche di coding, giochi all'aria aperta e momenti di socializzazione, con il pranzo fornito dall'organizzazione. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili a questo link.

Lo Spazio “Giovani +” nasce su iniziativa del Comune di Pisa all’interno dell’area dei Vecchi Macelli (casottino "F", ingresso da Largo Spadoni) ed è interamente dedicato ai giovani della città. Si tratta di un luogo innovativo che mette a disposizione servizi e strumenti utili alla crescita personale, formativa e professionale delle nuove generazioni. Tra le risorse disponibili c’è uno strumento online di self-assessment, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, che offre un report individuale utile per pianificare il proprio percorso e valorizzare i propri talenti.

Lo spazio ospita anche laboratori tematici basati sulla piattaforma digitale STEAM. I percorsi, strutturati in moduli pratici da quattro ore, affrontano tematiche di grande attualità come intelligenza artificiale, robotica educativa, Internet of Things (IoT), sostenibilità e gaming. Sono attivi inoltre percorsi formativi dedicati alla cultura imprenditoriale, con un calendario di eventi e iniziative pensate per stimolare nei giovani la capacità di sviluppare idee innovative e intraprendere percorsi di autoimprenditorialità.

Lo Spazio "Giovani +" propone anche attività di orientamento di gruppo e sessioni pomeridiane tematiche, organizzate su richiesta, per accompagnare i ragazzi nelle loro scelte personali, scolastiche e professionali. Infine, vengono realizzate attività informative sulle opportunità a disposizione dei giovani, con aggiornamenti costanti su programmi e finanziamenti nazionali ed europei nei settori dello studio, del lavoro e dell’imprenditorialità, offrendo supporto nella loro comprensione e valutazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.giovaniplus.it.