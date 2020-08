Pisa, 8 agosto 2020 - Sospiro di sollievo per un minore che era scomparso tra Pisa e Livorno, sul litorale nella zona del Calambrone. L'allarme è stato dato in tarda mattinata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa, che sono intervenuti anche con personale del nucleo cinofilo e personale Tas (topografia applicata al soccorso). Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dei vigili del fuoco, il Drago. Il litorale del Calambrone, sul quale si affacciano molte seconde case e diversi stabilimenti balneari, è proprio al confine tra le due province, quella pisana e quella livornese. Intorno alle 16.30 il ragazzino è stato ritrovato. Grande sollievo dunque per una notizia che aveva creato molta apprensione tra la gente della zona.

