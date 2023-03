Scippa lei e sfregia lui Caccia all’aggressore

Scippa lei, ferisce lui con un coltello. Un’aggressione che è avvanuta di notte, secondo quanto raccontato dalle vittime. Nella nottata tra lunedì e martedì, le pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in via Aurelia sud, all’ esterno di un bar, per una segnalazione da parte del personale del 118 che stava soccorrendo una persona ferita al volto da arma da taglio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato la presenza di un 52enne tunisino e della sua compagna italiana, entrambi già noti agli operatori per reati inerenti gli stupefacenti.

La coppia ha riferito che, uscendo dal locale, è stata avvicinata da un uomo descritto come "nordafricano", il quale, senza proferire una parola, ha strappato con violenza la borsa della donna e subito dopo si è avventato sull’uomo ferendolo attingendolo al volto con un coltello, provocandogli una profonda ferita sulla guancia sinistra, per poi darsi alla fuga in direzione Corte Sanac facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso, dichiarato non in pericolo di vita dai medici: è in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico. I poliziotti hanno ricercato l’aggressore nella zona dei Navicelli, con risultato al momento negativo.

Telecamere, testimonianze e ricerche nei data base di chi ha già precedenti.

Le indagini sono in corso da parte degli investigatori della Sezione Reti contro la persona della Squadra Mobile della Questura, che - si fa sapere sempre da via Lalli - sono sulle tracce dell’autore del reato.