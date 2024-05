Scherma di Navacchio: Lucrezia Menici Vice Campionessa Italiana nel Fioretto ragazze u14

Pisa, 21 maggio 2024 - Ancora ottimi risultati per il Circolo Scherma Navacchio, gli ultimi in ordine tempo sono arrivati da Riccione dove si è svolto il 60° GPG “Renzo Nostini” – Trofeo kinder Joy of moving, vero e proprio Campionato Italiano per le categorie Under 14. Alla competizione fiore all’occhiello della scherma Italiana hanno partecipato ben 3192 atleti che si sono sfidati in ben otto giorni di gare, proclamando 24 Campioni Italiani di categoria. Nutrita come non mai la pattuglia del Circolo Scherma Navacchio che ha portato in pedana ben venti giovani atleti, i quali hanno tutti gareggiato al massimo delle loro possibilità ottenendo buoni risultati, tra il quali spicca in maniera importante l’ottimo secondo posto ottenuto Lucrezia Menici nel fioretto categoria ragazze. Nel dettaglio questi i risultati dei nostri ragazzi nel Fioretto, per categorie d’ingresso all'attività agonistica (nati nel 2013), nella categoria bambine 29° posto per Viola Rosellini e 41° per Rebecca Lammardo, mentre nei pari età categoria maschietti Andrea Bellani terminava la gara al 48° posto. Per le categorie giovanissime/ì (nati nel 2012) nella prova femminile Vittoria Cerrai terminava la gara 92°, in quella maschile 27° classificato Dario Banchini e 46° Davide Ascenzi, ma era nella prova di fioretto categoria ragazze (nate nel 2011) che Lucrezia Menici otteneva il titolo di vice Campione d’Italia. In una gara che vedeva la partecipazione di ben 102 atlete la brava Lucrezia dopo una fase a girone conclusasi con tutte vittorie, continuava la competizione con una serie di vittorie ottenute nelle dirette che la portavano in finale, dove nell’assalto valevole per il titolo di campionessa Italiana di categoria veniva sconfitta a termine di un'avvincente e combattuto incontro da Olivia Baroffio Club Scherma Rapallo. Alla stessa gara partecipava Mia Mazzoni 49°. Nei pari età categoria ragazzi buon 14° posto per Ludovico Bafanelli, 37° Leonardo Menici, 69° Giulio Scaramucci e 117° Mattia Screti. Numerosa la presenza di nostri atleti anche per i nati 2010 categorie allievi/e, qui nella prova femminile 13° posto per Giulia Landucci, 31° per Sabrina Raspi, mentre Carlotta Coli e Caterina Biondi terminavano la prova rispettivamente al 47° e 58° posto. Nei pari età, categoria allievi buono il 16° posto di Luca Bellani, insieme a Luca in pedana Damiano Ricciardi classificatosi 51°, Francesco Corigliano 59° e Filippo Scarselli 82°. Anche nelle prove di spada hanno partecipato alcuni nostri atleti, classificatosi al 66° posto Giulio Scaramucci categoria allievi, 131° posto per Caterina Biondi categoria allieve e 152 posto per Davide Ascenzi categoria giovanissimi. Ma un’altro risultato dà lustro e grande soddisfazione alla nostra società: al termine del Trofeo GPG il Circolo Scherma Navacchio si è classificato 21° in Italia nella classifica per società (terza in Toscana dietro a due società importanti come il Club Scherma Antonio Di Ciolo e il Fides Livorno) e addirittura PRIMA SOCIETA’ TOSCANA per ciò che concerne l’arma del fioretto. Ciliegina sulla torta, in virtù anche degli ottimi risultati conseguiti durante tutta la stagione, arrivava anche la convocazione da parte della FederScherma al CAMP SCHERMA FUTURA per Lucrezia Menici, Giulia Landucci, Luca Bellani e Ludovico Bafanelli che, nel mese di luglio, si recheranno a Sulmona per allenarsi coi migliori 16 pari età selezionati nel ranking di ogni singola categoria. Tutto questo a dimostrazione della vitalità del sodalizio, nato ormai mezzo secolo fa (proprio quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dalla fondazione) da un'intuizione e dall’ abnegazione del compianto M° Carlo Macchi, la cui attività è magistralmente portata avanti nel rispetto degli ideali del fondatore dalla moglie Antonella e dai figli Leonardo e Simone, coadiuvati da uno staff tecnico d’eccezione composto per il fioretto da Marco Vannini, Dario Finetti, Chika Tange, Tommaso Ciabatti e Edoardo Carta e, per la spada, dal campione olimpico di Pechino 2008 Matteo Tagliarol coadiuvato da Maurizio Rosoni e Matteo Catania per il settore non vedenti e dai preparatori atletici Michele Mariotti e Gianni Territo In bocca al lupo Circolo Scherma Navacchio per gli ultimi impegni della stagione.