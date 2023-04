Scende in campo il giovanissimo italo-francese Alexandre Dei

E’ Alexandre Dei (foto) 27 anni, doppio passaporto italiano e francese, residente a San Giusto, il candidato sindaco di Patto civico. La formazione civica fondata cinque anni fa dal consigliere comunale uscente Antonio Veronese, che ne ha sostenuto il progetto politico anche nella prossima tornata amministrativa pur scegliendo di non ricandidarsi né a sindaco, né in consiglio comunale. Dei vanta due lauree: la magistrale in relazioni internazionali all’università di Bologna e in Scienze politiche all’università di Pisa e lavora per Aon Italia, gruppo che offre consulenza per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi migliaia di clienti tra aziende private e della pubblica amministrazione. Ha svolto un tirocinio presso il Comune di San Giuliano Terme nell’ambito dello staff del sindaco. La convergenza sul nome di Dei è arrivata, non senza fatica, dopo settimane anche di fibrillazioni interne, ma, assicura Veronese, "rispecchia la nostra volontà di dare voce a quei cittadini sfiduciati dalla politica e che si trasforma in punte di astensionismo".