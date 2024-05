Scatta la corsa dei gentlemen. A tutto gas per beneficenza

Arriva a Pisa oggi l’evento di beneficenza motociclistico più grande al mondo in contemporanea in tutto il globo che da 14 anni si batte per la raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e sulle malattie mentali dell’uomo, raccogliendo di anno in anno milioni di euro. Anche quest’anno, La Croce Rossa Italiana, comitato di Pisa, conferma il suo sostegno al "Distinguished Gentleman’s Ride" attraverso una raccolta fondi spontanea tra volontari e dipendenti. Il corteo, guidato dagli organizzatori Alex Perri e Giancarlo Laudonia, partirà alla volta delle strade di Pisa, per un percorso di 30 km che includerà anche i suggestivi Lungarni. Il Distinguished Gentleman’s Ride, fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa, trasse ispirazione da un’immagine iconica: quella di Don Draper, protagonista di Mad Men, che cavalca una moto classica indossando un impeccabile completo. Mark Hawwa decise che un raduno in moto, incentrato sullo stile classico, sarebbe stato un modo efficace per contrastare gli stereotipi negativi spesso associati ai motociclisti, oltre a creare un legame tra le varie comunità motociclistiche.

Riuniti in Via Roma tra le 9 e le 10, sfoggeranno una vasta gamma di moto d’epoca, classiche, sidecar, café racer e simili, oltre alla sempre presente Vespa, il tutto accompagnato da un abbigliamento rigorosamente in stile gentleman inglese. Ovviamente i lungarni, la bellissima cornice di Piazza dei Cavalieri, spuntare in Piazza dei Miracoli e dirigersi verso il Porto di Marina di Pisa. L’evento richiede un certo stile d’abbigliamento come i gentleman’s inglesi, con moto d’epoca, moto classiche o l’immancabile Vespa.