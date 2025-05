Beach Soccer dei giovani. Il torneo accende l’estate

Un evento che miscela perfettamente sport, socialità ed eccellenza turistica del nostro litorale. Torna per la terza edizione il Trofeo Litorale Pisano organizzato da Lenergy Pisa Beach Soccer e Pisa Beach Soccer Eventi, Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Acsi, Edilcomes e Orange Beach. Appuntamento alla Orange Beach Arena di Tirrenia, dove dal weekend del 28-29 giugno prenderà vita l’avvincente torneo di Beach Soccer conosciuto su tutte le spiagge e gli stabilimenti del Litorale come il "Torneo dei Bagni" e rilanciato dal 2023 con un nuovo format, dove saranno protagonisti i ragazzi in una competizione suddivisa per categorie Under 15 , Under 13 e Under 11.

L’appuntamento è stato presentato in una conferenza stampa con il presidente Sib Confcommercio provincia di Pisa Fabrizio Fontani, l’assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il responsabile Eventi Lenergy Pisa Beach Soccer Fabio Perrone e il responsabile Marketing Lenergy Pisa Beach Soccer Michele Ammannati. "Proseguiamo nel solco tracciato negli anni passati: questa è la terza edizione di un trofeo molto importante, che vede la partecipazione di tantissimi giovani" ha affermato Fontani -un evento che ha grande valore non solo sportivo, ma anche turistico per tutto il nostro Litorale".

Un evento con al centro tanti ragazzi giovani come sottolineato dal Responsabile Marketing Lenergy Pisa Beach Soccer Michele Ammannati: "Questo torneo richiama il mondo amatoriale e coinvolge ragazzi di varie fasce d’età, desiderosi di avvicinarsi e conoscere il beach soccer. Quest’anno prevediamo una grande adesione e ci siamo organizzati con un team di lavoro molto affiatato.

Fischio d’inizio il fine settimana del 28-29 giugno con il torneo under 11 (categoria 2014-2015), mentre il 5-6 luglio saranno gli under 13 (categoria 2012-2013) a scendere in campo. Gran finale il fine settimana del 12-13 luglio con gli under 15 (categoria 2010-2011). Un appuntamento molto importante per la città che punta molto anche sullo sport come richiamo turistico. Lo ha ricordato l’assessore a Commercio e Turismo, Paolo Pesciatini: "il torneo si inserisce a pieno titolo nel calendario delle manifestazioni del nostro litorale, è importante e fondamentale, soprattutto in un momento in cui il "nostro" mare ha ricevuto le quattro Bandiere Blu: un riconoscimento che premia la qualità e l’accoglienza". In palio premi sia individuali che per i singoli giocatori e le squadre vincitrici delle rispettive categorie, è possibile iscrivere la propria squadra scrivendo a [email protected].

Alessandra Alderigi