Scarpe di lusso per mani esperte

Ci sono opportunità di lavoro nel mondo della calzatura che ha, nel Pisano, uno dei suoi importanti distretti della Toscana dove si realizzano scarpe di alta qualità, per lo più orientate alle fasce alte del mercato. Un settore in forte evoluzione, nonostante le difficiltà del mercaro, quello della scarpa, che continua ad investire su innovazione e sperimentazioni come hanno dimostrato l’esito delle fiere. Una importante si terrà nei prossimi giorni ad Expo Riva Schuh e Gardabags, la fiera internazionale organizzata da Riva del Garda. Ma torniamo alle opportunità di lavoro. In particolare, in queste settimane, è in corso la ricerca di addetti alla rifinizione finale, ritocchi, inserire carta, controllo finale, fase finale prima dello scatolaggio della scarpa. Per queste mansioni è richiesta precedente esperienza nel settore ed in queste tipologie di lavorazioni che riguardano le scarpe di lusso. Viene offerto un contratto a termine

con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro San Miniato. Nel settore calzaturiero della zona è in corso anche la ricerca di un tirocinio opportunamente deidcato al reparto produzione suola con prospettiva di assunzione al termine del tirocinio in apprendistato. Zona di lavoro, in questo caso, è quella di Montopoli.

Sempre per il comparto della scarpa di cerca anche un addetta alla fresatura suola: richiesta precedente esperienza nella mansione della fresatura suola. Per questa figura è offerto un contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. La zona di lavoro è

Santa Maria a Monte (Fonte Orienta Spa).