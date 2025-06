Ambiente: delegazione pisana a Nizza per il 25° anniversario della Carta di Pelagos

Pisa, 12 giugno 2025 – Il Comune di Pisa, con l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, ha partecipato martedì 10 giugno all’evento “25 anni dall’Accordo Pelagos: rafforzare la cooperazione per la conservazione dei mammiferi marini”, organizzato nell’ambito della III Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (9-13 giugno). Nell’occasione è stato celebrato il 25° anniversario della Carta di Partenariato tra Italia, Francia e Principato di Monaco, siglata per la tutela dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti ufficiali dei tre Paesi firmatari - per l’Italia il sottosegretario al MASE, Claudio Barbaro - insieme alle delegazioni dei Comuni di Pisa e Nizza, presenti come esempio dell’impegno delle realtà locali nell’attuazione dell’Accordo. Hanno partecipato anche numerosi organismi intergovernativi coinvolti nella protezione dell’ambiente marino.

“L'importante contesto in cui si è svolto l'evento - dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini - ha rappresentato un'occasione preziosa per ribadire l'impegno quotidiano della nostra amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente, con un'attenzione particolare rivolta al nostro mare. Siamo consapevoli che arrivare a dover rimuovere i rifiuti dal mare significa essere già in ritardo: quei materiali hanno già compromesso l’ambiente marino, danneggiando la biodiversità, contaminando le acque e mettendo a rischio la salute degli ecosistemi. Per questo puntiamo sulla prevenzione, lavorando per cambiare i comportamenti individuali, promuovendo buone pratiche quotidiane che possono ridurre l’impatto ambientale”.

“Abbiamo avviato progetti nelle scuole per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti. Inoltre, collaboriamo con gli stabilimenti balneari del litorale, perché diventino esempi concreti di turismo sostenibile e di corretta raccolta differenziata. In collaborazione con molte realtà del terzo settore, attive nella salvaguardia del territorio, portiamo avanti campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sull’uso consapevole della plastica, con molte iniziative che coinvolgono direttamente i cittadini e li rendono parte attiva del cambiamento. Proteggere l’ambiente è un lavoro di squadra: è fondamentale la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini per salvaguardare la biodiversità, tutelare la salute del mare e garantire un futuro sostenibile per tutti”. Il Santuario Pelagos è un’area marina protetta di 87.500 km quadrati, istituita il 25 novembre 1999 grazie a un accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco. L’obiettivo è la tutela dei mammiferi marini che vivono nel Mar Mediterraneo. Il Santuario coinvolge 241 Comuni: 129 in Francia, 111 in Italia e 1 nel Principato di Monaco. Per rendere più efficace l’accordo, è stata promossa la collaborazione dei Comuni costieri che si affacciano sull’area del Santuario. A loro è stato chiesto di impegnarsi a ridurre le fonti di disturbo e inquinamento, anche acustico, che possono danneggiare i cetacei, contribuendo così a mantenere l’area un ambiente favorevole alla loro presenza.

La Carta di Partenariato ha come obiettivi principali: favorire l’adesione di tutti i Comuni costieri dell’area del Santuario; rendere il Santuario più visibile e conosciuto dal pubblico; promuovere la progettazione di iniziative locali dedicate ai mammiferi marini; coinvolgere i territori nella promozione e realizzazione di azioni concrete a favore dell’ambiente marino; valorizzare il Santuario come opportunità di sviluppo e partecipazione per le comunità locali; sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della tutela dei cetacei.

Il Comune di Pisa ha aderito alla Carta di Partenariato dell'Accordo Pelagos nel 2016, confermando il proprio impegno nella salvaguardia dell'ambiente marino.