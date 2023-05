Sbarca a Pisa con 56mila euro non dichiarati: maxi multa e sequestro di metà della somma

Pisa, 15 maggio 2023 – I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza, in servizio all'aeroporto 'Galileo Galilei’ di Pisa hanno proceduto al sequestro di 23mila euro e all'applicazione della sanzione di 13.800 euro nei confronti di un ucraino proveniente dalla Polonia, trovato in possesso di 56.000 euro, per i quali non ha presentato la dovuta dichiarazione al suo ingresso in Italia.

Le Dogane spiegano che poiché «la somma trovata superava la soglia dei 10.000 euro, sotto la quale non sussiste l'obbligo di dichiarazione, si è proceduto al sequestro del 50% dell'eccedenza» in base alla normativa vigente.