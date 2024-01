Sara Guidi, c’è un talento pisano nella lirica: nuove voci pucciniane

Nell’ambito delle mode musicali la scelte vanno proliferandosi. Nel passato c’era il melodico e il jazz che infine era riuscito a imporsi, ma poi è venuta giù la valanga del rock: glam rock, chicago rock, soft rock, hard rock, havy metal, christian rock. Ultimo, ma invasivo, il mondo dei rapper. E alla lirica, cioè per chi volesse avventurarsi, come musicista o cantante, in questo giardino musicale, cosa rimane? In apparenza, cioè paragonato agli spazi concessi dai media televisivi, pochissimo anche se le scuole non mancano, i talenti anche, le ambizioni pure. Forse ne abbiano scoperto uno, quello di una giovane donna nata a Pisa dove ha fatto il liceo classico e qualche esame di giurisprudenza prima di dedicarsi al canto. Si chiama Sara Guidi, si è formata con il noto maestro Graziano Polidori e ha già partecipato a numerosi concerti lirici esibendosi anche nel ciclo in memoria di Alfredo Catalani. Ma poiché gli esami non finiscono mai un anno e mezzo fa ha iniziato gli studi presso l’Accademia del Ridotto di Stradella con la maestra Maria Chiuri con la quale si è esibita in un importante Gala lirico. Quindi ha partecipato come allieva alla Masterclass di alto perfezionamento in repertorio pucciniano organizzata dal Teatro del Giglio di Lucca esibendosi poi nel concerto “Nuove voci pucciniane”. Nello scorso maggio Sara Guidi è stata ammessa al Puccini Festival Academy 2023 lavorando con i maestri Giuseppe Sabbatini e Massimno Iannone. Ha partecipato anche al 69° Festival pucciniano di Torre del Lago esibendosi nella “Turandot” diretta dal maestro Daniele Abbado nel ruolo di Ancella e nell’opera “Il Tabarro” diretta dal maestro Michele Gamba nel ruolo di Medinette. Anche nel resto dello scorso anno si è esibita in concerti lirici in Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana, Dal 2023 Sara Guidi studia presso l’Accademia di Montegral sotto la guida del maestro Gustav Kuhn.

r.c.