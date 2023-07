Sant’Anna, via libera della Giunta per un immobile a Ospedaletto

La Scuola Superiore Sant’Anna si espande. Via libera dalla giunta comunale all’uso del complesso immobiliare di Ospedaletto, all’interno del mercato ortofrutticolo. L’amministrazione ha espresso valutazione favorevole ad accogliere l’istanza presentata dalla Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa relativa alla concessione in comodato d’uso gratuito di porzione del bene immobile. L’università, infatti, aveva già espresso interesse per il locale che ad oggi ospita la tipografia comunale, la porzione di area a verde limitrofa e locale magazzino di maggior fabbricato. Con un atto di indirizzo formale del Comune di Pisa, quindi parte il primo step che dà il via all’analisi tecnica. Un primo passo, per quello che si dimostra un percorso in continua crescita immobiliare dell’università. La concessione durerebbe dieci anni.