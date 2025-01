Sant’Anna al top in Italia in sei materie

"I risultati di questo ranking dimostrano che il percorso svolto è stato corretto". La Scuola Superiore Sant’Anna si conferma tra le migliori università italiane anche nella nuova classifica tematica diffusa dalla classifica del Times Higher Education (The), il World University Rankings by Subject 2025. Nello specifico, la Scuola Superiore Sant’Anna rientra fra le migliori 5 del Bel Paese per sei voci. Medaglia di bronzo per "Business and Economics" terza in Italia e ben posizionata nella classifica globale, inserita nella fascia 151-175. Gradino più basso del podio anche per "Scienze della vita", che si trova anche nella classifica globale nella fascia 251-300 migliori al mondo. Fuori dalla zona medaglia "Computer Science" che è quinta in Italia e tra le 201 e 250 al mondo. L’ateneo pisano è anche quinto nel nostro Paese per "Ingegneria" (e nella classifica globale nella fascia 251-300), stesso risultato per le categoria "Legge" (tra le 176 e le 200 al mondo) e infine "Scienze Sociali" che si inserisce anche nella fascia 301-400 delle classifiche mondiali. "Al termine del mio mandato sono contenta – commenta la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti - dei risultati conseguiti in queste classifiche, che sono utili nella misura in cui ci aiutano a riflettere sugli obiettivi di miglioramento e sulle azioni da intraprendere, per conseguirli. Da questi risultati arriva l’indicazione che il percorso svolto è stato corretto, anche se molto possiamo fare per consolidare la nostra reputazione a livello globale, un indicatore alla base di questo ranking. Le giovani università - conclude Nuti - come la Scuola Sant’Anna, sono quelle chiamate ad affrontare un percorso più impegnativo da questo punto di vista".