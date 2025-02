Sanremo... Lungofiume. Raccontato da Masoni

Nuovo appuntamento con la musica raccontata alla Casa di Lungofiume, a Cascina. Si parlerà di Sanremo, perché - come diceva il più famoso slogan del festival - Sanremo è Sanremo. Il palco più famoso e importante d’Italia nei suoi 75 anni d’età ha proposto al pubblico molte centinaia di canzoni rimaste nell’immaginario della gente, oltre che nella storia del costume; la stragrande maggioranza di questi brani aveva (e ha) un unico e solo argomento: l’amore. L’amore puro, l’amore romantico, l’amore sensuale, l’amore violento, l’amore buffo e inconsueto e così via. Sarà così anche nella prossima e vicinissima edizione.

Domenica 9 febbraio alle 17,15 – a pochi giorni dall’inizio dalla gara canora che ogni anno calamita milioni di spettatori - nella sala di via Tosco Romagnola 183, lo storico del rock e del pop e scrittore Marco Masoni presenterà al pubblico una selezione interessante, curiosa, sorprendente di queste canzoni, con il corollario di racconti e aneddoti inaspettati. Questo evento si innesta in una serie di incontri mensili curati da Masoni e dedicati ai tanti modi in cui è stato cantato l’amore in Italia, incontri preparatori della grande manifestazione "SoloAmore" che l’Associazione Lungofiume e il suo presidente, il regista Massimo Corevi, organizzano a maggio alla Città del Teatro di Cascina.

L’appuntamento di domenica pomeriggio sarà variegato, con un campionario che va da Celentano a Gianni Morandi, da Battisti a Mango, da Patty Pravo a Renato Zero, da Luca Barbarossa a Enrico Ruggeri e altri. Il campionario di big è vastissimo e affascinante, quasi inesauribile. I posti sono limitati e la prenotazione è caldamente consigliata al numero whatsapp 339 8269696, dove si potranno anche chiedere tutte le informazioni.