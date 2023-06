Sangue nella notte in pineta: è mistero

Vecchiano (Pisa), 27 giugno 2023 – Mistero nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2023, in località Bufalina, al confine tra Vecchiano e Torre del Lago. Una donna ha chiesto l’intervento del 118 perché, passando, ha visto uomo ferito. La centrale del coordinamento sanitario ha allertato la questura. Così sul posto sono arrivate le Volanti: l’uomo, origionario della lucchesia, ha raccontato di essere stato preso a sassate, in quanto consumatore, da pusher nella pineta dello spaccio per motivi di soldi. E, nel fuggire, di aver urtato qualcosa con la sua auto.

Così, mentre una pattuglia lo portava in ospedale per le cure, la squadra mobile, la scientifica e i vigili del fuoco si sono recati in via Aurelia Sud per i rilievi e per cercare l’eventuale altro ferito che sarebbe stato investito con la vettura. Ma al momento non è stato trovato nessuno.

Molti i passanti, però, che hanno visto il sangue per terra e anche gli agenti intenti a fare gli approfondimenti. Si è così sviluppato un tam tam su presunte sparatorie e altri regolamenti di conti.