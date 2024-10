Sandro Banchellini, c’è la data dei funerali. L’ultimo addio al volontario morto in FiPiLi

Vicopisano (Pisa), 1 ottobre 2024 – Si terranno nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, i funerali di Sandro Banchellini, il volontario della Croce Rossa morto in un incidente stradale lungo la FiPiLi. L’uomo, 48 anni, stava andando a Montecatini Valdicecina per unirsi alle ricerche dei turisti tedeschi dispersi dopo l’alluvione.

Da oggi alle 14 la salma di Banchellini sarà esposta presso la camera ardente allestita nella sede della Croce Rossa di Vicopisano. Il funerale si svolgerà alle 15 di domani presso la Pieve di Santa Maria, sempre a Vicopisano. “Si informa che chiunque desideri partecipare all'ultimo saluto al caro Sandro, è possibile parcheggiare lungo il parcheggio adiacente alla chiesa e presso il campo sportivo che sarà adibito a parcheggio”, si legge in un post della stessa Croce Rossa.

Banchellini era un personaggio molto stimato e conosciuto. Volontario di Croce Rossa e Protezione Civile, è stato investito mentre si trovava fuori dal suo veicolo in panne lungo la FiPiLi. Aveva deciso di unirsi alle ricerche della nonna e del nipotino dispersi dopo l’alluvione in Valdicecina, ma oltre che per il suo grande cuore era conosciuto anche per l’attività di informazione all’interno della comunità di pendolari che si sposta in FiPiLi.

Banchellini era infatti tra i fondatori del gruppo Facebook ‘I Dannati della FiPiLi’, di cui continuava ad amministrare i canali Whatsapp.