Ecco i messaggi dei nostri lettori per la festa di San Valentino. Da Lele per Greta Dopo 8 anni, 12 settimane, un giorno ed 8 ore di ricerca (protratti di 24 settimane, 3 giorni, 5 ore e 30 minuti per colpa mia), 4 settimane, 10 ore e 30 minuti di burocrazia e 45 giorni, 7 ore e 45 minuti di testing, speriamo che il vaccino tutto italiano sviluppato dal team della dottoressa Gi, nonostante ancora in fase di sperimentazione, riesca a curare la piaga olandese. Buon San Valentino Greta, grazie per essere la doccia fredda che al mattino mi carica di energia. Da Simone per Arianna Con infinito Amore, vivo un sogno intenso, 6 anni splendidi insieme. Spero sia per l’eternità Da Erikina per Ale Per il mio grande amore Ale: Un messaggio pieno d’amore per te amore mio,che hai riempito...

Ecco i messaggi dei nostri lettori per la festa di San Valentino. Da Lele per Greta Dopo 8 anni, 12 settimane, un giorno ed 8 ore di ricerca (protratti di 24 settimane, 3 giorni, 5 ore e 30 minuti per colpa mia), 4 settimane, 10 ore e 30 minuti di burocrazia e 45 giorni, 7 ore e 45 minuti di testing, speriamo che il vaccino tutto italiano sviluppato dal team della dottoressa Gi, nonostante ancora in fase di sperimentazione, riesca a curare la piaga olandese. Buon San Valentino Greta, grazie per essere la doccia fredda che al mattino mi carica di energia. Da Simone per Arianna Con infinito Amore, vivo un sogno intenso, 6 anni splendidi insieme. Spero sia per l’eternità Da Erikina per Ale Per il mio grande amore Ale: Un messaggio pieno d’amore per te amore mio,che hai riempito la mia vita di tanta gioia e l’hai fatta diventare meravigliosa come una favola.Ti amo infinitamente,buon San Valentino! Ubi tu Gaia, ego Gaius Non c’è niente di più complicato dell’amore, eppure sono 43 i San Valentino che festeggiamo insieme. E l’ultimo è sempre il migliore. Ti amo. Da Franco jr a Teresa Cara Teresa, passano gli anni il nostro amore diventa sempre più grande, ti amo e il tuo odore è speciale! Da Ale per Gabriele Non esiste regalo migliore di quello che ogni giorno mi offri, la nostra bellissima quotidianità (escluso un biglietto per Hogwarts). Ti amo Da papà a Francesco e Martina Ho mio figlio in terapia intensiva centro ustioni a Pisa... da 2 mesi.. Ecco io vorrei fare gli auguri di San Valentino a Francesco mio figlio e a mia figlia Martina che è a Napoli. Vi amo papà ... Salvatore Da Erica Questo ricordo è per te... per noi!! Forever ++ Tanti Anni di Noi Ti amo Ogni giorno di più Da Paolo per Ylenia Ciao Ylenia amore mio un altro anno è passato e noi siamo sempre qui anzi sempre più vicini ora sotto lo stesso tetto e stato un bel passo ma sono felice di averlo fatto con te . Sei il mio tutto, ti amo e ora sono pronto per le rondelle. Da Elisa per Ivan Dicono che il 14 febbraio sia il giorno dell’amore, per me lo è ogni giorno con te amore mio. Ti Amooo Da Topina Amore mio sai perché sei l uomo più bello del Mondo? Perché è bella la tua anima! Buon San Valentino. A Carlo da Sabry Sembra ieri... invece di anni ne sono passati 19 da quel 29 novembre.. giorno in cui senza saperlo mi sarebbe cambiata la vita. Io che fino a quel momento ho sempre evitato l’amore per paura. Invece sei arrivato tu con i bimbi.. i nostri pelosetti...la nostra f amiglia che unita ha affrontato i piccoli e grossi intoppi della vita. Perchè insieme siamo forti, forti del nostro Amore che ci ha unito e ci unisce sempre di più. Da Loriano a Carmela Bella Carmela, questa volta per San Valentino mpm c’è nulla degno di nota. Ttte le sere mi viene da piangere. Un’altra chance sarebbe: il tuo hotel d’inverno è chiuso, potresti per quella bella festa venire a rilassarti al sole del litorale pisano. Baci Da Simone per Arianna Sempre più di i eri e meno di domani. Da sei anni e per l’eternità. Ti amo Da Cristiano a Cristina Grazie per i sorrisi e le attenzioni che mi serbi quotidianamente. Ti amo. Da Cristina a Marco Forte come il tuono, Esteso come l’arcobaleno, Intrigante come un gelato al veleno. Così è il nostro Amore e con un Abbraccio lo vorrei festeggiare. Auguri, Tesoro mio! Da Rob a Carla Ti amo adesso per tutto quello che abbiamo già condiviso e ti amo in anticipo per tutto quello che verrà. Rob+Carla 10012009 Dal babbo alla sua famiglia Ancora buon San Valentino alle mie tre “amanti“! Stella delle Apuane al suo Pinù Scivola il tempo, come goccia sulla foglia. Undici lustri e noi ci scambiamo ancora parole d’amore. Per te Non sapevamo di essere capaci di dividere ciò che il destino aveva creato. Non sapevamo neanche che alla fine niente era perduto. Il destino ? No... qualcosa di molto più grande che nessuno sa e può capire e viva e più brillante di prima. ...come un’ancora nel cuore . Tuo... di... no. © Riproduzione riservata