San Rossore, raccolta fondi per i diritti dell’infanzia

PISASport e solidarietà. Un’iniziativa portata avanti all’Ippodromo di San Rossore da 19 anni: il Premio Ippico Corpo Guardie di Città, l’unica corsa al galoppo della storia dell’Ippica in Italia (dal 1932) ad aver ottenuto e a mantenere il patrocinio dello Stato (attraverso il Ministero dell’agricoltura), quello della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Pisa. Un’importante occasione per raccogliere fondi a favore di cause meritevoli che racchiudono i quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Onu il 20 novembre 1989. Durante la manifestazione solidale del 17 aprile tutte le donazioni raccolte (€ 3.500) con la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza e le iscrizioni al torneo benefico di burraco sono state devolute interamente a: "Onlus la città dei bambini" di Padre Ernesto Saksida per sostenere la Missione salesiana - cidade Dom Bosco – che ogni giorno assiste, nutre, educa, istruisce e cura più di 2000 bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile), "Gma (Gruppo Missioni Africa) onlus", che si rivolge a favore di minori poveri e comunque vulnerabili dell’Eritrea e dell’Etiopia, "Fondazione Stella Maris", punto di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, la terapia, la riabilitazione e la ricerca, "Fondazione Meyer" che supporta l’attività dell’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze, Fondazione Airc che da 60 anni promuove e finanzia la ricerca scientifica. Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città, dichiara: "Guardiamo al futuro con la consapevolezza che ogni piccolo gesto può fare la differenza".