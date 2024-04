San Rossore Cavalli & solidarietà. Il gran finale della stagione ippica

PISA

Gli echi del 134° premio “Pisa” non si sono ancora spenti e già si torna oggi all’ippodromo. Quella di domenica scorsa è stata una giornata a suo modo storica, con una presenza di pubblico addirittura superioredi quella registrata nel 2022 che vedeva protagonista Frankie Dettori. Purtroppo (è questo che pensano molti appassionati) quella odierna sarà anche l’ultima giornata di una lunga stagione ippica che iniziò il 20 ottobre del 2023 e che ha visto tanti, importanti risultati collocando l’ippodromo di San Rossore al primo posto in Italia come media di spettatori e di volume di gioco. In programma sono due corse entrate ormai nella tradizione, cioè il 18° premio “Corpo Guardie di Città” e il premio “San Rossore Dental Unit”. Il premio “Corpo Guardie di Città” (che da molti anni gestisce la sicurezza all’interno dell’ippodromo di San Rossore), giunto ormai alla 18^ edizione, si disputerà sulla distanza dei 1500 metri con 12 cavalli alle gabbie di partenza, La corsa presenta una dotazione di grande interesse (euro 14.300) essendo stata indicata nel palinsesto ministeriale come super tris. Non è facile trovare, nel complesso manipolo dei partenti, soggetti in grado di proporsi come netti favoriti anche se le chance di Vento d’Estate parrebbero di primo piano. Ma non è ovviamente il solo a distinguersi.

Questa corsa si caratterizza ogni anno per l’incontro, che avviene nell’area del ristorante al centro del prato, durante il quale si svolgono un torneo di burraco e una lotteria di beneficenza i cui ricavati hanno più beneficiari: la Città dei Bambini di padre Ernesto Saksida in Brasile, il Gruppo Missioni Africa, la Stella Maris, l’ospedale pediatrico Mayer. L’organizzazione della famiglia Bizzarri è ogni anno perfetta e vede una folta partecipazione alle iniziative benefiche e numerose autorità presenti alla premiazione della corsa. Del resto la corsa gode del patrocinio del Ministero, della Regione, della Provincia e del Comune e ha numerosi sponsor. Una corsa che caratterizza l’intera riunione di corse e per la quale potremmo dire “sport e solidarietà”. Si presenta molto folto e di incerta soluzione anche il campo dei partenti del premio “San Rossore Dental Unit” che si disputa sulla distanza dei 2000 metri. La corsa è dedicata alla struttura odontoiatrica situata sul viale delle Cascine affermata per i suoi dispositivi e tecnologie d’avanguardia che la rendono particolarmente attiva nell’assistenza odontoiatrica dei bambini.