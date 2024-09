San Rossore: alla Villa del Gombo arriva il festival “Migrazioni sonore 2024”

Pisa, 12 settembre 2024 – Nell'anno del 'Turismo delle Radici', Salty Music APS continua il suo impegno nel sostenere e rafforzare il legame tra le comunità di italiani nel mondo e la loro terra d'origine. In collaborazione con il Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italea Toscana e Toscana Produzione Musica, presenta 'Migrazioni Sonore 2024 - Alle radici', un progetto culturale di ampio respiro, tra le Marche, la Toscana, il Belgio e il Québec.

Il progetto arriverà a Pisa il 19 settembre, con un evento unico nel suo genere: l'accoglienza di cento italo-discendenti provenienti dal Québec, che saranno guidati in un percorso di scoperta delle tradizioni musicali, culturali ed enogastronomiche del territorio. Saranno presenti Perry Mazzanti, Presidente Casa d'Italia Montréal, Giovanna Giordano, Direttrice della Casa d’Italia a Montréal e Fernando Spatolisano, tour operator italo-canadese di Bella Tours.

Il programma partirà alle 15 con la visita guidata della Tenuta di San Rossore, un’opportunità imperdibile per esplorare l'incredibile patrimonio naturale che custodisce e che culminerà con la visita alla Villa e alla spiaggia del Gombo. Alle ore 17, nel giardino della Villa del Gombo, Marco Calliari, uno dei più famosi esponenti della musica in lingua italiana in Québec, e Tommaso Novi, cantautore pisano, si esibiranno in un omaggio speciale a Claude Barzotti, cantautore belga di origini italiane, amato sia in Europa che in Québec.

A seguire, sarà offerto un buffet per celebrare l'eccellenza dei prodotti tipici del territorio con miele di spiaggia e pinoli di San Rossore, formaggi, salumi di daino e di cinghiale. Ogni prodotto sarà descritto per permettere di scoprire curiosità, tradizioni e ricette tipiche. Un’occasione per riscoprire sapori autentici e immergersi nella ricchezza culinaria della Toscana.

Concerto e buffet sono aperti al pubblico: soltanto 50 posti disponibili. Biglietti € 15 acquistabili su oooh.events 'Migrazioni Sonore - Marco Calliari incontra Tommaso Novi'. Il prezzo del biglietto comprende il concerto, l’aperitivo e il trasferimento in trenino dal Centro Visite del Parco di San Rossore. Informazioni su Facebook @migrazionisonore.