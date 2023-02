San Piero a Grado, un’area pubblica intitolata a don Mario Stefanini

Inaugurazione spazio dedicato a don Mario Stefanini

Pisa, 25 febbraio 2023. Si è svolta stamani la cerimonia di intitolazione a don Mario Stefanini dell’area pubblica compresa tra via Deodato Orlandi e il cimitero di San Piero a Grado, alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e dell’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto.

«Quella di oggi che vede intitolato questo spazio a don Mario Stefanini – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - è una giornata importante per la comunità di San Piero e sono davvero felice di vedere tante persone presenti per ricordarlo. Don Mario Stefanini è stato per molti anni una presenza importante in questa parte del territorio che custodisce la bellissima Basilica. Un parroco che tanto si è impegnato per la sua comunità, per la salvaguardia della Basilica, dove per anni ha portato avanti il sogno di ricostruire il campanile. Purtroppo il sogno non è ancora potuto diventare realtà, ma ci auguriamo che possa esserlo nei prossimi anni. Prima di San Piero è stato parroco per quasi 20 anni di Ghezzano, dove, dal niente in una frazione alle porte di Pisa, ha creato una parrocchia, un oratorio, i gruppi giovanili e l’azione cattolica. Un grande formatore per i giovani e un punto di riferimento sempre a disposizione di tutti, di chiunque avesse bisogno di aiuto. Ci è sembrato doveroso ricordarlo qui, insieme alla comunità di San Piero, dove ha lasciato un segno tangibile del suo impegno e della capacità di far rinascere il sogno di ricostruire il campanile dopo oltre 50 anni. Un sogno che viene affidato come testimone in una staffetta, che ci auguriamo possa coinvolgere i cittadini di oggi, intervenuti numerosi per ricordarlo con grande affetto».