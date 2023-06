San Michele, "Siamo carichissimi e vogliosi" per il Gioco del Ponte

La leggenda degli uomini imbattibili prosegue. San Michele si prepara al Gioco del Ponte, forte della sua striscia positiva che dura dal 1997, senza mai perdere uno scontro sul ponte. "L’annata è andata molto bene e sono molto contento di tutto - dichiara Vincenzo Liguori, capitano dei gialloneri -. Come ogni anno siamo un po’ un punto di riferimento per la parte, abbiamo una maniera di lavorare diversa". San Michele infatti organizza con la parte gare interne di preparazione che servono per saggiare la condizione dell’intera struttura militare di Tramontana e per stabilire quali sono le squadre migliori. Lo scorso anno però i gialloneri hanno vinto a tavolino contro Sant’Antonio e mancano sul carrello da prima del Covid: "Siamo carichissimi e vogliosi - prosegue Liguori -. Sono quattro anni che sono capitano del San Michele e tra il Covid e i fatti dell’anno scorso con Sant’Antonio non abbiamo avuto ancora l’opportunità di metterci in mostra. L’anno scorso abbiamo vinto a tavolino, ma è rimasto l’amaro in bocca perché volevamo andare sul carrello. Sappiamo che per Mezzogiorno sarà difficile, ma quella per Sant’Antonio è stata una giusta punizione".

Liguori lancia infine la sfida: "Sarà San Martino la squadra più forte avversaria. Vorremmo affrontare loro. Riuscire a mantenere alto il livello della squadra è difficile durante gli anni, così come il livello di allenamento e concentrazione". L’appuntamento è per il giorno della battaglia: "Sono cambiate molte cose quest’anno a Tramontana - conclude il capitano di San Michele -, ma abbiamo una realtà solida che ci permette di arrivare in fondo con la tranquillità di arrivare sul ponte a giocarcela e a pensare solo a questo".

Michele Bufalino