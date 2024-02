San Giuliano Terme verso il voto. La prima mossa è il duello a distanza tra Matteo Cecchelli e Ilaria Boggi

Sulle linee di partenza, i due candidati a sindaco per le elezioni di giugno a San Giuliano Terme si presentato ai cittadini con un doppio appuntamento previsti entrambi per domani.

Il primo alle 10.30 a Pappiana al "circolo arci 90" dove l’attuale assessore della giunta Di Maio, Matteo Cecchelli presenta in un incontro aperto alla cittadinanza la candidatura sostenuta dal centrosinistra. Il candidato per la guida del comune termale alle prossime elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno è sostenuto dalla coalizione composta da Partito Democratico, la lista civica San Giuliano Terme Futura, Sinistra unita per un’altra San Giuliano Terme e Democratici Riformisti Insieme. "Sabato (domani ndr) – dicono dalla coalizione di centrosinistra che invita la cittadinanza ad unirsi nel cammino che porterà alle elezioni -, sarà un’iniziativa aperta a tutti coloro che hanno a cuore il nostro Comune, per proseguire l’esperienza di collaborazione e inclusione delle forze politiche necessarie per governare al meglio la comunità sangiulianese. La nostra è una squadra che in questi cinque anni di governo locale ha dimostrato forte unità nell’interesse della collettività sangiulianese e siamo aperti all’allargamento della coalizione verso altre liste o partiti che condividano i nostri valori e programma. Vogliamo – si legge nella nota della coalizione -, dare il meglio ai nostri cittadini, con Matteo Cecchelli Sindaco".

Nello schieramento di centrodestra invece la candidata è Ilaria Boggi, 29 anni delegata federale della Lega e la più giovane consigliera comunale a San Giuliano Terme. L’appuntamento è previsto sempre domani alle 12, presso il bar pasticceria Salsedo ad Asciano, dove si terrà la presentazione ufficiale alla stampa della candidatura del squadra di centrodestra.

"Sono onorata, concentrata e pronta alla sfida" ha commentato Boggi. All’incontro con i media, parteciperanno, tra gli altri, gli esponenti locali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Con domani, dunque, può iniziare ufficialmente la corsa elettorale che porterà a decidere il nuovo sindaco di San Giuliano.

Enrico Mattia Del Punta