San Giuliano Terme: approvato il progetto per le "Piazze sicure"

San Giuliano Terme (PI), 8 gennaio 2025 – L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto "Piazze sicure", un importante intervento che prevede l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale. L'investimento complessivo ammonta a 150mila euro finanziati interamente da risorse comunali e prevede l’acquisto di telecamere, la loro attivazione e relativa messa in opera.

L'assessore alle politiche per la sicurezza Marco Balatresi, evidenziando gli aspetti tecnici dell'intervento, spiega che "i risultati positivi ottenuti con l'attuale rete di videosorveglianza, che ha permesso di monitorare le zone di accesso e quelle più sensibili del territorio oltre a collaborare con le Forze dell’ordine, ci hanno spinto a potenziare ulteriormente questi impianti. Grazie all'ottimo lavoro del nostro ufficio tecnico e della Polizia Municipale, abbiamo sviluppato un progetto per l'installazione di telecamere di ultima generazione, in grado di integrarsi perfettamente nel sistema esistente, già dimostratosi efficace".

"Sulla sicurezza, che compete allo Stato, i comuni concorrono con l’adozione di strumenti aggiuntivi come la videosorveglianza, le cui immagini sono a disposizione delle forze dell’ordine che ne facciano richiesta - afferma il sindaco Matteo Cecchelli -. Con "Piazze sicure" andremo a presidiare in particolare le aree più sensibili del territorio, come gli istituti scolastici, gli impianti sportivi e i luoghi di aggregazione, garantendo una tutela ancora più efficace della nostra comunità". La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di settembre 2025.