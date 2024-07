Salpa "Elianto" il catamarano super inclusivo: "Mare per tutti"

Partono martedì dal porto di Marina di Pisa le minicrociere del catamarano "Elianto", l’imbarcazione della Fondazione Mare Oltre onlus di Viareggio che ogni giorno fino al 3 agosto accompagnerà 14 disabili al largo della costa toscana. L’evento rientra nell’ambito del progetto "Vela senza barriere-porti accessibili", che per la prima volta si svolge con il patrocinio del Comune e la collaborazione del porto, oltre al sostegno economico della Fondazione Pisa. La partenza è fissata alle 9.15 e gli ospiti con disabilità di vario genere e grado appartenenti a cinque associazioni del territorio pisano verranno imbarcati ogni mattina, insieme ad accompagnatori, operatori ed equipaggio. L’obiettivo non è solo arrivare in mare aperto per alcune esperienze memorabili (come un bagno lontano dalla costa o l’avvistamento di delfini), ma soprattutto introdurre i partecipanti alla gestione delle vele, alla conduzione del catamarano e alla lettura degli strumenti di bordo. Le variabili di ogni spostamento in mare non possono essere trascurate, ma sia per la navigazione a vela sia per quella a motore l’orario del rientro in porto è previsto per le 15.30.

Il catamarano è uno strumento che consente alle persone disabili di fare un’esperienza unica e alternativa: è infatti completamente accessibile e tutti, compresi coloro che devono muoversi con la carrozzina, possono con facilità spostarsi da poppa a prua tramite passerelle, scendere in mare tramite la piattaforma elevatrice, ma anche accedere alla timoneria con pedane rialzate e ausili sonori. "Ogni anno - spiega Soriano Ceccanti, promotore dell’evento - una 70ina di associazioni usufruisce del servizio e circa 600 persone all’anno salgono a bordo. Può sembrare qualcosa di ordinario, ma abituare le persone disabili a stare in mezzo al mare, pur con l’aiuto di operatori e nella massima sicurezza, è tanto difficile quanto soddisfacente. Ecco perché, oltre a questo appuntamento con le associazioni pisane, molto probabilmente individueremo altre date per permettere anche ad altri soggetti del nostro territorio di partecipare. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale, la Fondazione Pisa e il porto insieme agli enti e alle associazioni che hanno aderito al progetto". Plaude all’iniziativa e ringrazia tutti gli enti anche il garante delle persone con disabilità, Alessandro Di Ciolo.

Maria Cristina Capaccioli