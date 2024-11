Sabato il centro storico è tutto da gustare

di Mario Ferrari

Questa settimana Pisa avrà un centro storico tutto da gustare. Dalle 16 alle 19 di sabato una trentina di negozi di Borgo ospiteranno delle degustazioni di vino, miele, olio, té, cioccolato e altri prodotti delle aziende delle colline pisane. Un evento gratuito, realizzato dai commercianti con il patrocinio del Comune di Pisa e il supporto di Confesercenti Pisa, che unisce gusto e buon gusto per conoscere i sapori d’autunno direttamente in vetrina. Un percorso attraverso i negozi che avranno, oltre ai loro classici articoli, anche dei rappresentati delle aziende che offriranno assaggini delle loro eccellenze enogastronomiche, con possibilità di vendita dei prodotti presentati. "Come presidente di Confesercenti Pisa e commerciante del centro storico - afferma Fabrizio Di Sabatino - sono molto contento che i negozianti e le aziende abbiano realizzato questa iniziativa che vuole portare nelle nostre vetrine degli ottimi prodotti che valorizzano le eccellenze del territorio. Sarà un viaggio sensoriale attraverso i migliori sapori, aromi di vini, cioccolati, miele, infusi e oli delle colline pisane direttamente nel centro storico della città. Per l’occasione inoltre - aggiunge il presidente di Confesercenti - tutte le vetrine saranno addobbate a festa con luci, alberi e decorazioni varie, anticipando il clima di natale che già in alcune città della provincia si sta avvertendo".

Una duplice occasione di promozione, tanto per i commercianti quanto per le aziende, che avranno delle vere e proprie vetrine per presentare i loro prodotti. "È la prima volta che facciamo queste degustazioni - dice Loredana Fortunato Paolino, produttrice di olio del Podere del Pari a Calci - in un negozio e la reputiamo una bella occasione per unire il mondo cittadino e quello collinare. Siamo inoltre molto contenti perché di solito facciamo degustazioni di olio soltanto ai visitatori del nostro podere e non ci è mai capitato di far conoscere i nostri prodotti a una platea così ampia. Nel nostro caso proporremo assaggi, insieme al pane del Panificio Borelli di olio, ossia un prodotto che solitamente non viene degustato da tutti: sarà l’occasione - conclude - per fare anche informazione e stimolare la curiosità delle persone per apprezzare meglio ciò che viene considerato un semplice condimento ma che in realtà è un alimento con moltissime sfaccettature". Anche i commercianti sono entusiasti dell’iniziativa. "Da dopo il covid - commenta Lorenzo Mariotti dell’Ottica Mori - il commercio in centro storico soffre. Noi siamo sempre ben disposti a partecipare a questi eventi perché sono un modo per dire che ci siamo, un’occasione di promozione e in qualche modo fronteggiare le difficoltà. Più ne facciamo e più dimostriamo che il salotto buono di Pisa c’è e vive".