Run for Airc: la corsa contro il cancro sui Lungarni

Arriva oggi la prima edizione cittadina di Run for Airc con una corsa/camminata non competitiva di 5 o 10 chilometri in città organizzata per sensibilizzare sull’importanza di adottare comportamenti salutari per ridurre il rischio di cancro. Il via alle 10 in Piazza del Duomo, dove è previsto anche l’arrivo. Il percorso, per consentire il quale il centro viene chiuso al traffico dalle ore 9 alle 13 assieme ai lungarni e ai ponti Della Cittadella, Solferino, Di Mezzo, Fortezza, prevede un itinerario che si snoda lungo le sponde dell’Arno per tutti gli amanti dello sport che vogliono trascorrere una mattinata di divertimento all’aria aperta. "Siamo orgogliosi che Pisa sia protagonista di eventi sportivi di questo tipo – spiega Frida Scarpa (nella foto), Assessore allo Sport del Comune di Pisa -. Le eccellenze del nostro territorio, città dei saperi e della ricerca, si mettono a disposizione coinvolgendo la cittadinanza nella gara di raccolta fondi". La corsa fa parte anche degli eventi del progetto "100 giorni dal Giro d’Italia" promossi dal Comune di Pisa, che a maggio festeggia il ritorno in città di una delle gare ciclistiche più seguite e amate in tutto il mondo. "Per noi è un onore partecipare – aggiunge Maestrelli, Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana –, in particolare perché l’evento promuove l’inclusione, dando la possibilità a tutti di partecipare, anche a chi ha disabilità. E ancora la Dottoressa Elena Levantini, del Consiglio Nazionale delle Ricerche Pisa, ribadendo che questa manifestazione "ci ricorda il valore della prevenzione". Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Pisa.