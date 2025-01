Rizzi e Lucchesini per i Concerti della Normale

Appuntamento oggi alle 21 al Teatro Verdi per la stagione concertistica della Scuola Normale Superiore con il duo violino-pianoforte Marco Rizzi e Andrea Lucchesini. In scena un programma di musiche del primo Novecento di autori come Reynaldo Hahn, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Maurice Ravel.

Nel dettaglio i due musicisti proporranno 4 esempi di partiture per violino e pianoforte diverse in termini di poetica musicale pur essendo vicine cronologicamente: la Sonata per violino e pianoforte di Reynaldo Hahn, del 1926, ispirata a una sensibilità ottocentesca, con un alternarsi di dolcezza, dinamismo e malinconia; la Sonata n. 3 in sol minore L 148 di Claude Debussy, ultima sua opera eseguita in pubblico, nel 1917, pervasa da una nota di angoscia riconducibile alla coeva guerra; il "Thème et variations" composto nel 1932 dall’appena ventiquattrenne Olivier Messiaen, ricco di cromatismi, di passi di una danza briosa, di un continuo spostamento di accenti, di atmosfere appassionate; la Sonata n. 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, basata sul presupposto che violino e pianoforte siano per natura incompatibili, non amalgamabili in un tutto organico; idea che Ravel esprime enfatizzando per tutta la Sonata il contrasto tra i due strumenti.

Marco Rizzi è tra i violinisti italiani più stimati, vincitore dell’ "Europäischen Musikförderpreis" nel 1991. Ospite di sale prestigiose come la Scala di Milano e il Lincoln Center di New York, affianca all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta con passione. Andrea Lucchesini ha attirato l’attenzione del mondo musicale fin da giovanissimo, vincendo il Concorso Dino Ciani alla Scala di Milano. I suoi programmi spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, sia dal vivo in concerto che in studio di registrazione.

Il prossimo appuntamento con "I concerti della Normale" sarà il 18 febbraio, quando il Verdi accoglierà l’Orchestra della Toscana diretta da Markus Stenz e il pianista Benedetto Lupo. Per info e biglietti 050 941188.