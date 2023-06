Ristrutturazione I lavori vanno avanti

Proseguono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione al Teatro Olimpia di Vecchiano. "Nei giorni scorsi – spiega il Sindaco Massimiliano Angori – è stata effettuata la rimozione delle parti esterne del vecchio impianto di climatizzazione del Teatro, operazione necessaria per continuare a mettere a punto gli interventi di eco-efficientamento". "E’ stato necessario l’utilizzo della gru, per effettuare queste operazioni vista la posizione, e perché i componenti erano monoblocco, e quindi non era possibile sezionarli". "Le lavorazioni – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Sara Giannotti – hanno un costo di 310mila euro, grazie ad un finanziamento ottenuto coi fondi Pnrr dall’amministrazione".