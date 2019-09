Pisa, 28 settembre 2019 - Un 38enne e 24enne, tunisini, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri per rissa, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopo avere partecipato a una rissa scoppiata la scorsa notte in pieno centro tra quattro stranieri sorpresi dai militari mentre si prendevano a calci, pugni e bottigliate. Le altre due persone coinvolte sono riuscite a fuggire. Il 38enne e il 24enne, rimasti contusi nello scontro, dopo essere stati soccorsi dal personale 118 e trasferiti in ospedale per le cure del caso, sono stati portati in caserma e arrestati. Resteranno in camera di sicurezza fino a lunedì 30 settembre quando saranno giudicati con rito direttissimo. Secondo quanto si è appreso, la rissa potrebbe essere scoppiata per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dei locali maggiormente frequentati della movida pisana

