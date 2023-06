Rischia di annegare Salvato dai carabinieri

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno, i Carabinieri in servizio presso il distaccamento militare “Lido del Carabiniere” di Tirrenia hanno tratto in salvo un giovane di origini egiziane che stava per annegare. Il 20enne residente nella provincia di Livorno, era uscito a fare il bagno, davanti alla “spiaggia libera”, confinante con il Lido del Carabiniere”, era in grande difficoltà e non riusciva a rientrare a riva. Subito soccorso dai bagnini, che sono riusciti a trascinarlo suulla battigia, ma il giovane mostrava serie difficoltà respiratorie per aver l’ingerito molta acqua.

A quel punto, resisi conto della situazione, i carabinieri in servizio al Lido, dotati di defibrillatore portatile e kit di primo soccorso, lo hanno raggiunto ed hanno effettuato le manovre di primo soccorso. I militari, aiutati anche da un medico in vacanza che aveva assistito a tutta la scena, sono così riusciti a far espellere al ventenne tutta l’acqua e farlo ricominciare a respirare. Successivamente, è giunta sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ragazzo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Grazie al tempestivo intervento dei militari è fuori pericolo.