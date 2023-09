"Riglione-Oratoio a Pisa nel ticket urbano e l'istituzione di una carta fedeltà"

Approvata all’unanimità la mozione sul trasporto pubblico locale con Matteo Trapani, capogruppo Pd primo firmatario. Nella mozione approvata nella seduta di lunedì viene chiesta: "Una reintroduzione di tutte le zone del tessuto urbano, tra cui Riglione-Oratoio nel ticket urbano; la valutazione dell’istituzione di una carta fedeltà (con un costo simbolico una tantum e su fasciazione) per vecchi e nuovi abbonati per utilizzo autobus dove a fronte di un utilizzo frequente al posto dell’auto l’abbonamento viene pagato dal Comune così come avviene già in alcuni altri comuni, tra i quali, Firenze. Ringrazio i consiglieri della coalizione di centrosinistra e i consiglieri di maggioranza per aver votato con un emendamento la nostra mozione – dice Matteo Trapani -. Ringrazio inoltre i tanti cittadini e le tante cittadine, associazioni e comitato di Riglione Oratoio che si sono interessate sul tema e i colleghi Luigi Sofia e Marco Biondi per aver posto pubblicamente il tema gli scorsi giorni nel dibattito pubblico. Tra le mozioni approvate lunedì anche la richiesta d’impegno del comune di Pisa a fianco di lavoratori di Mondo Convenienza.

"La questione riguarda tutto il consiglio comunale ed è proprio per questo che abbiamo deciso non solamente di denunciare la situazione ma anche di presentare un atto concreto" afferma Matteo Trapani, capogruppo PD e primo firmatario di una delle due mozioni approvate in consiglio sul tema -. Da molti mesi i lavoratori in appalto, sottoposti a turni gravosi e con un contratto con stipendi molto modesti, stanno scioperando chiedendo una soluzione del problema. Abbiamo chiesto da subito un impegno anche del comune di Pisa".

Un’altra mozione sullo stesso tema, anch’essa votata all’unanimità, è stata presentata dal consigliere Auletta.