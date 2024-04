Riflettori puntati sull’Agrifiera. Fra tradizione e innovazione protagonista a "La Pisaniana"

SAN GIULIANO TERME

L’Agrifiera di Pontasserchio, giunta quest’anno alla sua 114/a edizione, ovvero l’appuntamento più atteso dai sangiulianesi, torna a essere protagonista della Pisaniana. La trasmissione in onda stasera alle 21 su 50 Canale, prodotta dal "Circolo culturale d’area vasta "Filippo Mazzei" è stavolta eccezionalmente condotta in coppia, da Carlotta Romualdi e Fabrizio Diolaiuti e si svolgerà tra gli spazi dell’Area Fiere di piazzale Terzani, a Pontasserchio. Con oltre un secolo di storia, l’Agrifiera rappresenta un momento importante per la promozione dell’agricoltura e dell’agroalimentare. La trasmissione sarà dunque ancor più itinerante del solito, a zonzo tra gli stand dedicati al food & beverage delle varie regioni italiane, ai prodotti per la cura del corpo, alla casa, al mondo degli animali (dai cavalli ai falchi) e alle piante di tutti i tipi (da quelle ornamentali a quelle per l’orto). Stefania Natali, titolare dell’Agricola Natali di Lucca condurrà gli spettatori nel suo stand alla scoperta delle di giardinaggio e orticoltura, grazie all’intervento di Marco Pacini amministratore delegato dell’Ortofruttifero di Metato e presidente di Coldiretti Pisa.

Insieme a lui l’agronoma Lucia Paoletti rivelerà i segreti per coltivare un perfetto orto domestico. Ci sarà spazio per la ricerca universitaria e i suoi progetti per la campagna e in particolare per la robotica applicata all’agricoltura, con il direttore scientifico del Festival della Robotica, Mauro Ferrari, e il professor Marco Fontanelli dell’Università di Pisa. E poi i saluti del sindaco di San Giuliano, Sergio di Maio, di Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, di Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno, di Lorenzo Bani presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e della madrina della manifestazione, Chiara Basile Fasolo.

Teresa Sichetti, invece, nella consueta rubrica "Cambio di stagione", ci racconterà di come in un’area protetta, non accessibile del Parco, in seguito al restauro di una recinzione e una umidificazione della stessa area siano tornati a nidificare gli Aironi Cinerini. Chiuderà la puntata la tradizionale ricetta ricetta legata al territorio, che nell’occasione sarà a cura dell’Osteria all’Ussero della Villa di Corliano, con lo chef Antonio Cappabianca. L’Agrifiera, oggi come ieri, è fondamentale per la comunità di San Giuliano Terme. soprattutto per promuovere l’agricoltura locale e per sostenere l’economia rurale, grazie all’opportunità di mostrare e vendere i prodotti direttamente al pubblico. E poi lo scambio di conoscenze e di contatti commerciali che possono portare a nuove opportunità per gli addetti ai lavori.