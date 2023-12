Rifiuti tessili: nuovo sistema a Pisa. Servizio di ritiro a domicilio gratis

Un servizio che agisce su più fronti: migliorare la capillarità della raccolta differenziata, eliminare i possibili siti di degrado in più punti della città, e ampliare i materiali riciclabili di fibre tessili diminuendo lo spreco. Da lunedì 18 dicembre i cittadini che hanno necessità di liberarsi di vestiti che non utilizzano più, così come vecchi asciugamani, tovaglie, lenzuoli, coperte, ma anche scarpe, cinture e borse, possono prenotare il servizio di raccolta a domicilio, contattando il numero verde di Geofor 800.90.95.90. In alternativa i vecchi indumenti possono essere conferiti ai centri di raccolta di via Pindemonte, via San Jacopo, Putignano e via delle Giunchiglie a Tirrenia. A questo fine da lunedì non saranno più disponibili i cassonetti gialli per la raccolta di indumenti usati, che sono stati gradualmente ritirati dalle varie zone della città. A presentare le novità stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, l’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi e i responsabili dell’Ufficio Ambiente Marco Redini e Roberto Papini. "E’ una importante novità – spiega l’assessore Gambini – che intensifica l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Pisa per migliorare i servizi di raccolta differenziata e consentire l’attuazione della gerarchia della gestione dei rifiuti, che è fondamentale per la tutela dell’ambiente. Già da qualche mese abbiamo provveduto a ritirare dal territorio urbano i vecchi cassonetti dove finora era possibile conferire i vestiti usati". I cittadini potranno prenotare il nuovo servizio di ritiro a domicilio utilizzando la APP Rciclo, il sito web www.geofor.it oppure contattando il call center al numero 800.90.95.90. "Per Geofor la città capoluogo è banco di prova importante - afferma Vannozzi – un primo esperimento pilota che interessa una campionataura di un terzo degli utenti serviti, i cittadini potranno comunque andare nei Centri di Raccolta del territorio dove il conferimento dei rifiuti è gratuito e permette di ricevere uno sconto bolletta Tari".

La presentazione dell’iniziativa è stata anche occasione per fare il punto sull’attività di controllo sull’abbandono di rifiuti urbani portata avanti dal Comune. Nel corso del 2023 gli interventi sono stati 94 per una spesa di 137mila euro, mentre grazie all’impegno degli Agenti di Polizia Locale distaccati all’Ufficio Ambiente sono ad oggi 303 le sanzioni elevate, per un valore di circa 37mila euro, di cui 266 rilevate con telecamere fisse, di queste ben 197 riguardavano luoghi ove erano presenti cassonetti gialli.

Alessandra Alderigi