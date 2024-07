Ricordi, emozioni e amicizia: la 4E del ‘Carducci’ si ritrova 40 anni dopo la maturità

Pisa, 17 luglio 2024 – Era il luglio del 1984, esattamente 40 anni fa e la classe 4E dell’allora Istituto Magistrale ‘Giosuè Carducci’ in via San Zeno a Pisa, affrontava la “temuta maturità”, come si definiva allora, mentre oggi è l’esame di Stato.

Proprio 40 anni dopo, anche grazie ai social media, si sono ritrovate diverse “maturande” dell’epoca per un piacevole ed anche emozionante incontro: ancora insieme per dirsi che, tutto sommato, l’entusiasmo, l’allegria e l’affetto sono ancora gli stessi.

Ecco i nomi della classe 4E che sostenne l’esame di maturità nel luglio del 1984: Barachini Nicoletta, Benvenuti Maria, Boschi Elena, Brilli Maria Teresa, Federici Claudia, Fontana Monica, Gasperi Silvia, Leonangeli Sandra, Macchioni Cristina, Magli Laura, Marconcini Carla, Nencioni Elena, Orlando Mariangela, Pisanu Sonia, Puccini Mariapia, Salvadori Anna, Siddi Roberta, Troiani Paola, Valentini Marzia, Vannucci Letizia.