Riconoscimenti: San Giuliano Terme riceve la “Bandiera Sostenibile 2025”

San Giuliano Terme (PI), 11 marzo 2025 – La città di San Giuliano Terme ha ricevuto la “Bandiera Sostenibile” 2025. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al all’assessore all’ambiente e alla sostenibilità Filippo Pancrazzi, a Roma, in occasione della terza assemblea nazionale della Rete che si è tenuta (per la prima volta in forma congressuale) al Museo dell’Ara Pacis il 6 e il 7 marzo scorsi.

La “Bandiera Sostenibile” è il premio simbolico che l’ente riceve per essersi fatto “misurare” dal punto di vista delle politiche sostenibili dalla Rete: il monitoraggio, che si basa su dati oggettivi, vede l’associazione collaborare con amministrazione e uffici comunali e consente di scattare una “fotografia” dello stato dell’arte in termini di sostenibilità, permettendo di adottare le misure necessarie per migliorare. Il monitoraggio, che produce i Rapporti di sostenibilità, è particolarmente utile se letto nel corso degli anni. In altre parole, la misurazione tramite gli indicatori si sta rilevando sempre più uno strumento utile non solo per conoscere la propria realtà e gli effetti delle politiche locali, ma anche per immaginare e impostare cambiamenti e miglioramenti nell’ottica dell’Agenda 2030.

L’assemblea nazionale di Roma è stata un’occasione preziosa per poter scambiare esperienze e buone pratiche di sostenibilità, entrare in contatto con altri enti locali, partner e realtà di svariati settori. “Avere ricevuto la bandiera Rcs per il secondo anno consecutivo, dopo che abbiamo avviato il percorso nel 2023 con la precedente Giunta, è il riconoscimento del buon lavoro fatto e, soprattutto, l’esortazione a fare sempre meglio – afferma il sindaco Matteo Cecchelli -. La strada da percorrere è quella giusta, aderire alla Rete significa tenere un canale aperto con la sostenibilità che qui a San Giuliano Terme abbiamo inserito come delega, in quanto è un tema dall’importanza strategica in fase di crisi climatica, ma anche in un territorio fatto da un patrimonio naturale importantissimo e in un'area fragile dove monti, una pianura alluvionale e zone marittime si incontrano”.

“L’impegno di San Giuliano Terme contro la crisi climatica è anche questo – dichiara l’assessore alla sostenibilità Filippo Pancrazzi -, un impegno a guardare ad uno sviluppo sostenibile, compatibile con l’ambiente, lavorando costantemente per la valorizzazione di elementi storici, culturali e naturalistici di pregio. A questo riguardo ringrazio gli uffici comunali che seguono queste buone pratiche che ad oggi hanno permesso la presentazione di un Rapporto di sostenibilità durante l’Agrifiera 2024 e l’inserimento della nostra Amministrazione nella Guida dei Comuni sostenibili. Non ci vogliamo fermare e andremo avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri abitanti e l’ambiente circostante, affrontando preparati le sfide che gli eventi atmosferici violenti scatenati dalla crisi climatica ci pongono, sensibilizzando e investendo in prevenzione”.

“I Rapporti di sostenibilità sono uno strumento di straordinaria importanza per un ente locale – affermano Valerio Lucciarini De Vincenzi e Benedetta Squittieri, presidente e copresidente della Rete dei Comuni Sostenibili –. Sono utili sia nel breve periodo, perché mostrano la situazione attuale e quale direzione intraprendere, sia nel lungo periodo: se letti in ordine di tempo, si può ricavare l’efficacia del proprio lavoro nel settore dell’ambiente e della sostenibilità e dove, eventualmente, intervenire per proseguire la strada verso gli obiettivi di Agenda 2030 che, lo ricordiamo, sono impossibili da raggiungere senza lo straordinario impegno di amministratori e amministratrici locali e di ciascuna comunità. La ‘Bandiera Sostenibile’ consegnata in occasione della nostra assemblea nazionale 2025 di Roma ci consente di guardare con fiducia al futuro: sono numerosi gli enti locali che hanno deciso di percorrere questa strada insieme e noi ci siamo con sempre più convinzione, metro dopo metro, scelta politica dopo scelta politica”.