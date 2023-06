Ricchi capolavori Targone dell’800 venduto all’asta

A poche ore dall’inizio del Gioco del Ponte spunta in rete un nuovo reperto storico di cui si erano evidentemente perse le tracce. A scovarlo, come già avvenuto nel 2019 per un’armatura del Settecento (e altri oggetti legati alla sfida al carrello e al corteo), è stato Riccardo Merlini, uno de protagonisti della Parte di Mezzogiorno, attivo dal 1994 con vari ruoli, oggi Giudice di Campo. "Nelle ricerche sulla rete che ormai da qualche anno mi appassionano, questa volta mi sono imbattuto in un armamento che sembra davvero ben conservato: un targone probabilmente del diciottesimo secolo della magistratura del Sant’Antonio, in vendita sul portale di una prestigiosa casa d’aste con base in Inghilterra: Bonhams (una delle più antiche e grandi case d’aste di belle arti e oggetti d’antiquariato del mondo, ndr). Dalle proporzioni, sembrerebbe un targone da mostra e non usato per la battaglia sul ponte. Ho subito chiesto maggiori informazioni contattando la casa d’aste per risalire alla datazione del reperto. In quel periodo i targoni venivano, infatti, punzonati e, grazie a questo, è possibile risalire alla data esatta. Purtroppo, la risposta che mi è pervenuta dopo qualche giorno, è che il targone era stato venduto con un prezzo aderente al range di vendita indicato ovvero 1500-2000 sterline. Adesso non sappiamo più in quale parte del mondo sia finito".

"La particolarità – prosegue Riccardo Merlini – sta nel fatto che fino ad oggi, navigando on line, avevo trovato armamenti del Gioco del Ponte, in particolare targoni ed elmi, esposti o in dotazione nei più disparati musei come l’Art Institute of Chicago, il Metropolitan Museum of art of New York e l’Higgins Armory Museum, collezione specializzata del Massachusetts (Usa). Ma mai avevo trovato qualcosa relativo al Gioco in vendita nel catalogo di una casa d’aste. È, in ogni caso, incredibile come i componenti e gli armamenti del Gioco del Ponte siano sparsi in tutto il mondo". Il testo (corredato di foto) presente sul portale della Bonhams descrive il ‘pezzo’ nei dettagli, compresa l’incisione che indica l’appartenenza alla Magistratura del Sant’Antonio ovvero il cinghiale. Per quanto riguarda il Gioco del Ponte lo si definisce una sfida "probabilmente più nota per gli elmi con le caratteristiche visiere barrate verticalmente, spesso adattati da elmi originali da guerra o da torneo". Francesca Bianchi