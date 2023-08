"Riapertura Palazzo dei Congressi a Pisa: l'appello non è caduto nel vuoto"

"Siamo soddisfatti dell’interessamento del sindaco Michele Conti e delle parole del rettore Riccardo Zucchi sulla riapertura del Palazzo dei Congressi: il nostro appello non è caduto nel vuoto e la volontà di procedere concretamente è un primo passo importantissimo". Lo afferma il presidente della Confcommercio, Stefano Maestri Accesi, che ribadisce la disponibilità dell’associazione di categoria "a una partnership pubblico-privata" pur di far rivivere un edificio chiuso da anni e che nel tempo ha ospitato eventi fieristici di richiamo. "Adesso - osserva il presidente - è arrivato il momento di collaborare insieme per una soluzione che garantisca il suo immediato ripristino noi confermiamo di essere pronti a fare la nostra parte per restituire alla cittadinanza una struttura che è stata, è e continuerà ad essere una grande opportunità per Pisa, non solo per le attività strettamente connesse all’Università, ma anche per la possibilità di ospitare eventi e appuntamenti congressuali di livello nazionale, come avveniva prima della sua chiusura". "Siamo consapevoli - aggiunge il direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli - che serviranno importanti risorse per riaprire il Palacongressi e proprio per questo è necessario agire subito e unire le forze. È importante attivarci immediatamente in sinergia rimboccandoci le maniche per trovare soluzioni compatibili e sostenibili: Pisa non può restare indietro e rischiare di perdere importanti opportunità per il presente e per il futuro". Pieragnoli, infatti, sottolinea che "il turismo congressuale rappresenta un segmento fondamentale per l’economia cittadina, specialmente in bassa stagione, sia per l’occupazione delle strutture ricettive che per l’indotto e indipendentemente dai ruoli pro tempore che ognuno di noi esercita, il Palacongressi è un patrimonio della città che non possiamo assolutamente permetterci di vedere ancora chiuso". Nei giorni scorsi anche il presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna, intervistato da La Nazione, ha offerto la disponibilità della sua associazione a far parte di "un tavolo che sotto la regia del Comune lavori per ottenere la riapertura del Palazzo dei congressi".