Riaperto al traffico il ponte

Il ponte di via Ciro Menotti a Latignano è stato riaperto al traffico. Dopo le ultime verifiche effettuate al termine dei lavori, la struttura è di nuovo fruibile, seppur con alcune limitazioni. Il ponte sarà percorribile nel doppio senso di marcia per il traffico leggero (veicoli fino a un massimo di 3,5 tonnellate) e con velocità ridotta a 30 kmh. L’intervento di messa in sicurezza ha riguardato il recupero corticale del cemento armato nella parte interna all’infrastruttura, focalizzando l’attenzione sulle parti ammalorate. Sono stati poi sistemati i giunti, posizionati i new jersey a protezione dei pendini, è stata riasfaltata la rampa di accesso lato via Rio Pozzale e infine è stata rifatta la segnaletica orizzontale e verticale.