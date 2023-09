Revisore contabile con contratto fisso

Azienda con sede a Pisa ricerca un revisore contabile addetto alla compilazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare i 730, le dichiarazioni dei redditi e la gestione delle partite Iva, oltre alla tenuta della ocntabilità tramite il programma gestionale Team System per studio professionale. L’orario di lavoro è da concordare, ma si cerca una figura in grado di lavorare part-time. Un posto disponibile con esperienza richiesta pregressa, necessaria nella redazione delle dichiarazioni fiscali con ulteriore preferibile esperienza in studi commerciali. La tipologia contrattuale offerta è di un lavoro a tempo indeterminato. Si richiedono conoscenze informatiche, in particolare il pacchetto office e, preferibile, l’utilizzo gestionale di Team System. Come titolo di studio è preferibile un diploma in ragioneria. L’offerta è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L.90377 - D.Lgs. n.1982006. Per candidarsi è necessario essere registrati al centro per l’impiego della Regione Toscana (Arti).