Restaurata la statua del Sacro Cuore

Vincenzo Suraci stupisce ancora con un nuovo meticoloso restauro. Qesta volta si tratta della statua del Sacro Cuore appartenente alla Parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, datata intorno al 1930. Suraci è collezionista esperto e dai molteplici interessi, appassionato di storia pisana, incisore di medaglie, autore di presepi da primato (ne ha costruiti ben 44, molti dei quali di grandi dimensioni, vincendo negli anni numerosi premi), ma anche restauratore raffinato con l’attenzione, rara, per i minimi dettagli. In anni recenti ha letteralmente salvato per la chiesa della Sacra Famiglia due angeli tardo ottocenteschi in gesso, che erano molto malmessi. Adesso si è invece concentrato sulla statua del Sacro Cuore per la chiesa dei Santi Jacopo e Filippo in via San Michele degli Scalzi. Il recupero è stato commissionato da Padre Fabrizio: la statua è alta 160 cm, interamente fatta di gesso e "all’interno – racconta Suraci (nella foto) –, è parzialmente vuota e pesa circa 25 kg. Ho iniziato il lavoro a marzo partendo dalla mano destra, ho proceduto allo spostamento della croce e poi ho sistemato il dito della mano sinistra e stuccato varie fenditure, infine, ho dipinto quasi completamente la statua". Il lavoro è durato complessivamente 81 ore. La statua del Sacro Cuore sarà esposta al culto venerdì e festeggiata con l’Arcivescovo Benotto che concelebrerà la Santa Messa alle ore 18.

EMDP