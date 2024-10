Repubbliche Marinare, il Galeone Rosso ricevuto a Palazzo Gambacorti

Pisa, 21 ottobre 2024 - I ragazzi della barca rossa che domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa, sono stati ricevuti dal Consiglio Comunale. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nella regata femminile. Gli atleti presenti hanno ottenuto un lungo applauso da tutti i consiglieri comunali. «Voglio ringraziare tutti per il loro impegno dimostrato nella regata – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Ogni volta che sono venuto a vedere gli allenamenti nel canale dei Navicelli ho visto sempre grande dedizione ed entusiasmo, che dimostrano l’attaccamento alla città e alle sue tradizioni, e anche all’aspetto sportivo che questa sfida comporta. L’anno prossimo non sarà certo facile, ad Amalfi in mare aperto, ma sono sicuro che con questo team di atleti e staff tecnico saprete prendervi le meritate soddisfazioni». «Siamo orgogliosi di questi equipaggi giovanissimi che hanno saputo ottenere risultati che in molti non si aspettavano – ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Voglio ringraziare lo staff tecnico anche per le scelte coraggiose che si è assunto, in primo luogo Leonardo Pettinari, ma anche Luca Gagetti, Alessandro Simoncini, Antonio Pucciarelli e gli altri. Tutti hanno lavorato con passione per migliorare la competitività sia degli atleti ma anche delle nostre imbarcazioni, per tutto l’anno. Ringrazio anche tutte le società della Toscana che hanno autorizzato i loro atleti migliori a partecipare. Abbiamo osato, c’è un ragazzo di 15 anni al timone e un ragazzo di 17 anni al cento barca mentre gli altri equipaggi avevano in acqua atleti olimpionici. Davvero complimenti a tutti. Ora non dimentichiamoci che il percorso è ancora lungo da qui alla prossima sfida di Amalfi». L’incontro in Consiglio Comunale si è concluso con la proiezione di un video che ripercorreva le fasi dell’allenamento e della gara di Genova finendo con un “alla prossima sfida: Amalfi stiamo arrivando”.