"Report annuale sull’utilizzo delle risorse"

"Nella seduta per l’approvazione delle nuove tariffe della Tari abbiamo anche approvato un ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, che intende migliorare la gestione dei rifiuti in città e garantire maggiore trasparenza e sostenibilità, soprattutto riformulando i criteri di calcolo, non più basati unicamente sulla superficie degli immobili, ma anche su indicatori reali di produzione di rifiuti e di raccolta differenziata". Lo afferma Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega, spiegando che si tratta di "una sperimentazione già in essere in alcuni quartieri dal 31 marzo e che darà risposte entro fine anno con un’attenzione particolare alle famiglie con bambini sotto i 3 anni, disabili e anziani che necessitano di maggiori conferimenti indifferenziati". Il documento prevede inoltre, sottolinea l’esponente del Carroccio, "il potenziamento di sistemi premiali per i cittadini virtuosi nella raccolta differenziata e l’obbligo per il Comune di pubblicare report annuali sull’utilizzo delle risorse Tari, per garantire massima trasparenza e fiducia da parte dei cittadini". Anche Fratelli d’Italia ha proposto un ordine del giorno collegato alla Tari. Lo ha presentato la consigliera Elena Del Rosso ricordando che gli aumenti "sono causati delle penalizzanti tariffe del gestore nazionale Arera, ma che risultano amplificato dalla grande evasione, con la conseguenza che il costo del servizio ricade su chi è correttamente iscritto al servizio: per questo è necessario allineare le banche dati che sono necessarie per l’attribuzione della tariffa sui rifiuti che ogni cittadino deve corrispondere alla Sepi e quindi avviare un percorso di revisione generale delle quote spettanti, che porterà alla riduzione dei costi per famiglie e imprese, monitorando correttamente i cambi di residenza, le variazioni al catasto delle proprietà e quelle legate agli affitti dei locali, combattendo così il sommerso".