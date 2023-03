"Reimmissione nell’ambiente Occorre fare di più e molto prima"

"Uno degli anelli del complesso ciclo delle Acque è costituito dalla reimmissione nell’ambiente delle acque utilizzate per le attività umane, che confluiscono per lo più in corpi idrici e quindi nel mare", spiega l’associazione ambientalista "La Città Ecologica Aps". "È essenziale che queste acque siano trattate in modo da non provocare l’inquinamento. Purtroppo invece nel territorio del comune di Pisa sono ancora presenti scarichi di acque reflue di piccoli e medi agglomerati che finiscono in acque superficiali, non disponendo di un sistema fognario capillare e di un trattamento depurativo adeguato. Nel piano quinquennale di Acque (un investimento di 50 milioni di euro in 5 anni) è prevista la realizzazione di 25 km di nuovi tratti fognari per la raccolta di scarichi da 11000 nuove utenze e per l’ampliamento eo ammodernamento dei depuratori che servono il territorio comunale (Oratoio, la Fontina, Pisa sud e San Jacopo). Questi interventi, definiti indifferibili e urgenti, dovevano già essere conclusi (ultima scadenza 31122021)".