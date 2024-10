Recupero e riconversione dell’ex Mattatoio di Via della Barra a Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 9 ottobre 2024 – Presentato nei giorni scorsi alla Consulta del Volontariato e dello Sport il progetto riguardante l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei Vecchi Macelli Comunali, in Via della Barra a Vecchiano, a cura dell’Amministrazione Comunale. “L’importo totale del progetto di riqualificazione si attesta intorno ai 500mila euro, di cui metà saranno un contributo della Fondazione Pisa, ed è stato approvato dalla nostra Giunta Comunale nei mesi scorsi,” spiega il Sindaco Massimiliano Angori. “Si tratta di una ipotesi progettuale inerente la riconversione dell’immobile: la nostra intenzione, infatti., è quella di creare una “Cittadella delle associazioni di volontariato”. Per questo nella riunione dei giorni scorsi abbiamo deciso di incontrare le associazioni locali per avviare un percorso di ascolto e confronto in base alla nostra idea progettuale”, aggiunge il primo cittadino.

“Il Comune di Vecchiano è permeato da una tangibile partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, attraverso numerose associazioni non a scopo di lucro rivolte ai più svariati temi di interesse collettivo: sport, cultura, solidarietà e soccorso, tradizioni”, afferma l’Assessora alle Politiche del Volontariato, Mina Canarini. “L'Amministrazione, da sempre, si impegna a promuovere la cultura del volontariato valorizzando e sostenendo le diverse esperienze, iniziative e sensibilità di tali associazioni del territorio, che costituiscono un'occasione di arricchimento e crescita personale oltre che di aggregazione per tutte le fasce di popolazione. La conquista di questo spazio pubblico urbano e il recupero dell'ex Mattatoio Comunale favorirebbero il miglioramento di questa zona un po' a margine del centro abitato, rappresentando una piccola area di particolare interesse per la vita sociale di Vecchiano”.

“L'attività di macellazione venne definitivamente interrotta alla fine degli anni '80, a seguito della forte diminuzione della domanda (la struttura veniva utilizzata solo per un giorno e mezzo a settimana) e per l'entrata in vigore di nuove norme igienico sanitarie di settore che mettevano la struttura in una irrimediabile situazione di inadeguatezza. A seguito di analisi costi-benefici risultata assolutamente svantaggiosa, l'Amministrazione comunale decideva quindi di dismettere il mattatoio trasformandolo in deposito di attrezzature del comune, funzione ricoperta a tutt'oggi. Accatastato come fabbricato C2, magazzino, consta di 180 mq di superficie calpestabile, 230 mq di superficie coperta, 850 mc di volume complessivo, 300mq di spazio esterno pavimentato e un'area a prato incolto di 78 mq. Lo stato di conservazione risulta piuttosto buono, alla vista le strutture appaiono solide e non si evidenziano particolari infiltrazioni d'acqua.”, spiega l’Assessora ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti.